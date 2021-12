Wall Street tem alta com dados de inflação; S&P 500 marca recorde de fechamento

Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal e Sinéad Carew

(Reuters) – Wall Street encerrou a sessão em alta nesta sexta-feira e o S&P 500 marcou um recorde de fechamento, com os participantes do mercado digerindo uma leitura de inflação que veio em linha com o esperado mas apontou o maior aumento anual dos preços ao consumidor em quase quatro décadas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,95%, para 4.711,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,72%, para 15.630,60 pontos. O Dow Jones subiu 0,60%, para 35.970,93 pontos.

