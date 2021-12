Wall Street tem alta com dados de inflação, S&P 500 marca recorde de fechamento

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Wall Street encerrou a sessão em alta nesta sexta-feira e o S&P 500 marcou um recorde de fechamento, com os participantes do mercado acionário digerindo uma leitura de inflação que veio em linha com o esperado mas apontou o maior aumento anual dos preços ao consumidor nos Estados Unidos em quase quatro décadas.

Os três principais índices avançaram, com as ações de tecnologia liderando os ganhos.

Todos os três índices também acumularam alta na semana, com o S&P 500 registrando o maior avanço percentual semanal desde a semana encerrada em 5 de fevereiro, com a diminuição do nervosismo sobre a variante Ômicron tendo ajudado a alimentar uma ampla recuperação no início da semana.

Um relatório do Departamento de Trabalho mostrou que os preços ao consumidor subiram no mês passado para uma taxa de crescimento anual de 6,8%, a maior leitura em mais de 39 anos.

“Parece que a reação de hoje indicaria que os mercados estavam descontando a leitura (do índice de preços ao consumidor)”, disse Chuck Carlson, diretor executivo da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana. “Os mercados estão sempre olhando para frente e talvez a leitura de hoje seja indicativa de um pico versus um nível sustentado.”

O Dow Jones subiu 0,6%, para 35.970,99 pontos, o S&P 500 ganhou 0,95%, para 4.712,02 pontos, e o Nasdaq Composite teve alta de 0,73%, para 15.630,60 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 terminaram a sessão no azul, com tecnologia e produtos básicos de consumo registrando os maiores saltos percentuais.

