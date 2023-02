Wall Street sobe em sessão instável após investidores digerirem falas de Powell

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 19:11 Compartilhe





Por Carolina Mandl e Johann M Cherian

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam em alta após um pregão agitado nesta terça-feira, depois que investidores digeriram comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre quanto tempo o banco central norte-americano pode levar para controlar a inflação.

Powell disse que 2023 deve ser um ano de “quedas significativas na inflação”.





Seus comentários alimentaram esperanças de investidores por uma política monetária menos agressiva, frustradas após um forte relatório de empregos nos EUA na última sexta-feira. “Não esperávamos que fosse tão forte”, disse Powell no Clube Econômico de Washington sobre o relatório de vagas de emprego fora do setor agrícola de janeiro, mas “mostra por que achamos que esse será um processo que levará bastante tempo”.Os principais índices de Wall Street oscilaram muito durante e após os comentários de Powell, e analistas disseram que a volatilidade provavelmente não se dissipará em breve. O índice de tecnologia Nasdaq se recuperou e o índice S&P 500 também recebeu um impulso da Microsoft. As ações da empresa subiram 1,29% depois que a companhia anunciou a integração do ChatGPT, um chatbot da OpenAI, em seus produtos. Após as falas de Powell, o Morgan Stanley disse que acrescentou 0,25 ponto percentual à sua previsão de alta de juros para a reunião de política monetária de maio, mas continuou a projetar o primeiro corte de 0,25 ponto percentual nos custos dos empréstimos para dezembro de 2023. A maioria dos setores do S&P 500 terminou em alta. O setor de energia teve um dos melhores desempenhos, conforme os preços do petróleo subiram mais de 3% com os comentários de Powell. Os setores de tecnologia e de comunicação também estiveram entre os que obtiveram os maiores ganhos. O Dow Jones subiu 0,78%, para 34.156,69 pontos. O S&P 500 ganhou 1,29%, para 4.164 pontos. O Nasdaq avançou 1,9%, para 12.113,79 pontos.

