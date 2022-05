Wall Street sobe com ganhos em bancos e dados fortes de varejo

Por Amruta Khandekar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com o Citigroup liderando os ganhos entre as ações de bancos depois que a Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, divulgou ter uma grande participação na instituição financeira.





Além disso, dados fortes sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos em abril ajudavam a aliviar preocupações com a desaceleração do crescimento econômico.

Nove dos 11 principais setores do S&P subiam, com o financeiro em alta de 2,3% e o de tecnologia ganhando 1,8%.

Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc e Nvidia Corp avançavam entre 1,4% e 4%, dando o maior impulso ao S&P 500 e ao Nasdaq.

Os bancos subiam 3,5%, com alta de 7% do Citigroup depois que a Berkshire Hathaway, de Buffett, informou um investimento de quase 3 bilhões de dólares no credor norte-americano.

As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram com força em abril conforme consumidores compraram veículos motorizados em meio a uma melhora na oferta e frequentaram restaurantes, ajudando a economia no início do segundo trimestre.

“As vendas no varejo são um dos principais dados que o Fed vai observar ao decidir a agressividade (que precisa) para conseguir conter a inflação”, disse Greg Bassuk, diretor da AXS Investments.

Às 11:53 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,38%, a 32.344,98 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,91%, a 4.044,31 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,07%, a 11.788,08 pontos.

(Reportagem de Amruta Khandekar e Devik Jain em Bengaluru)