Wall Street sobe com força de gigantes da tecnologia

Por Shreyashi Sanyal e Devik Jain

(Reuters) – Os principais índices dos Estados Unidos subiam nesta segunda-feira, apoiados pelos ganhos das ações de crescimento e ignorando temores de inflação antes da divulgação nesta semana de balanços corporativos do terceiro trimestre.

As mega-caps Apple, Tesla e Microsoft avançavam entre 0,6% e 1% no dia, com oito dos 11 principais índices setoriais do S&P 500 em alta.

Os papéis de energia e materiais lideravam os ganhos por setor, refletindo a alta dos preços das commodities. O petróleo dos EUA chegou a subir quase 3%, para um pico em sete anos, alimentando temores de inflação mais alta, já que a crise de energia nas principais economias não mostra sinais de abrandamento.

“Parece que a inflação vai continuar por algum tempo”, disse Joshua Mahony, analista sênior de mercados do IG.

Às 12:16 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,36%, a 34.872 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,439957%, a 4.411 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,5%, a 14.652 pontos.

A temporada de resultados corporativos começará nesta semana, com JPMorgan Chase & Co divulgando seu balanço na quarta-feira. Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup informam seus resultados na quinta-feira, seguidos pelo Goldman Sachs na sexta.

