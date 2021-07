Wall Street sobe com recuperação de ações cíclicas

Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Os índices acionários de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com as ações de empresas que se beneficiam da retomada econômica, incluindo de energia e bancos, recuperando-se depois de vendas generalizadas, ajudando a apagar algumas perdas provocadas por preocupações com o crescimento nesta semana.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 tinham alta, com ganho de 1,6% nas ações financeiras liderando. Outros setores sensíveis à economia como industrial e de matérias-primas avançavam cerca de 1,5% cada.

O índice de bancos do S&P 500 saltava 2,1%, conforme o rendimento do Treasury de 10 anos interrompia série de perdas de oito dias.

As ações de energia avançavam 1,0%, mas ainda caminham para um declínio semanal de 5%.

O foco passa agora para a temporada de resultados do segundo trimestre, com grandes bancos informando seus números na próxima semana.

Às 11:31 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,16%, a 34.820 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,779019%, a 4.354 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,31%, a 14.604 pontos.

