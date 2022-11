Wall Street sobe com ganhos de Walgreens e Best Buy

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 13:09 Compartilhe

Por Ankika Biswas e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com os ganhos de Walgreens e Best Buy ajudando investidores a superar preocupações com as consequências econômicas das restrições mais rígidas da Covid-19 na China.

A Walgreens Boots Alliance Inc, componente do Dow, subia 1,9%, depois que a Cowen & Co melhorou a avaliação da ação da distribuidora de medicamentos, citando seu impulso nos negócios de serviços de saúde.

Já a Best Buy Co subia 9,4%, liderando os ganhos entre os componentes do S&P 500 depois de prever uma queda menor do que a esperada nas vendas anuais.

Os mercados ficaram mais cautelosos depois que a China fortaleceu sua luta contra a Covid-19, com Pequim fechando parques, shoppings e museus, enquanto outras cidades retomaram os testes em massa.

“Os mercados são movidos pela China novamente. Dinâmica Covid-zero novamente”, disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

No entanto, Hayes disse que houve um pouco de alívio nos mercados de risco, graças às quedas do dólar e do rendimento do Treasury de dez anos.

Às 12h59(de Brasília), o Dow Jones subia 0,87%, a 33.993,32 pontos. O S&P 500 ganhava 0,80%, a 3.981,47 pontos, enquanto o Nasdaq subia 0,24%, a 11.051,35 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)

