Wall Street: setor de tecnologia impulsiona Nasdaq

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/08/2023 - 20:09 Compartilhe

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta segunda-feira (21), com o índice Dow Jones no vermelho, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu impulsionado por compras a bons preços.

O Dow Jones cedeu 0,11% para 34.463,69 pontos, o Nasdaq saltou 1,56% para 13.497,59 e o S&P 500 avançou 0,69% para 4.399,77.

Apesar do aumento das taxas dos títulos do Tesouro, que geralmente afeta ativos de maior risco, as ações do setor de tecnologia subiram em conjunto 2,26%.

As vendas em massa no mercado de títulos fazem seus preços caírem e a taxa de juros que pagam aumenta.

O rendimento dos papéis do Tesouro de 10 anos atingiu um máximo em 16 anos, a 4,33%, enquanto as taxas de curto prazo se aproximam de 5%.

Segundo Edward Moya, da Oanda, os investidores foram atraídos por bons preços após a queda dos índices na semana passada, mas o analista não espera que essa alta dure muito.

“As ações terão dificuldades para se sustentar se os rendimentos reais continuarem subindo. A disparada do custo do crédito não é apenas ruim para a economia, mas oferece alternativas extremamente interessantes para investimentos de curto prazo”, alertou.

vmt/mr/gm/ic/am

Tesla

X

Nikola

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias