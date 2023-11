Wall Street segue no positivo após sua melhor semana no ano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 20:02 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York encerrou a segunda-feira (6) marginalmente no positivo após sua melhor semana do ano, consolidando a alta dos últimos dias, explicaram analistas.

O índice Dow Jones subiu um modesto 0,10%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,30%, e o S&P 500 ganhou 0,18%.

“A semana passada foi a melhor do ano para o mercado de ações. É normal e saudável ver o mercado dar uma pausa para assimilar a forte alta” que aconteceu, disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

“O mercado está tirando o pé do acelerador para consolidar os últimos movimentos e aguardar um novo catalisador para manter o impulso”, acrescentou.

Nesta semana, com poucos indicadores econômicos, vários membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano), incluindo o presidente Jerome Powell, participarão de um debate no Fundo Monetário Internacional (FMI).

Também são esperados novos resultados de empresas como Disney (-1,20% no fechamento), MGM Resorts (+0,33%), Warner Bros Discovery (-2,72%), Uber (+0,84%) e Lyft (-1,22%).

O Tesouro dos Estados Unidos lançará esta semana novas emissões de dívida, incluindo 40 bilhões de dólares em títulos de 10 anos na quarta-feira e 24 bilhões de dólares em títulos de 30 anos na quinta-feira.

