Wall Street recua sob peso de Tesla e 3M

Por Medha Singh e Sruthi Shankar

(Reuters) – Resultados fracos da Tesla e da 3M pressionavam os principais índices de Wall Street nesta terça-feira, mudando o foco dos investidores para os balanços das grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft e Alphabet, mais tarde no dia.

A fabricante de carros elétricos Tesla Inc recuava 4%, arrastando o S&P 500 e o Nasdaq, já que seu balanço foi sustentando mais por vendas de créditos ambientais e liquidação de bitcoins do que por vendas de automóveis.

Microsoft Corp e Alphabet Inc perdiam mais de 0,5% cada, enquanto as ações de Apple Inc, Facebook Inc e Amazon.com Inc, que divulgarão seus números mais tarde nesta semana, tinham desempenho misto.

As cinco empresas combinadas respondem por cerca de 40% da capitalização de mercado do S&P 500.

Os papéis da 3M Co tinham queda de 2,9% depois que o conglomerado disse que os problemas na cadeia de oferta devido à pandemia de Covid-19 e às tempestades de inverno estavam elevando seus custos.

Às 12:12 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,08%, a 33.955 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,089072%, a 4.184 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,32%, a 14.093 pontos.

Veja também