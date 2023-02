Wall Street recua antes de comentários de Powell

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 13:29 Compartilhe





Por Johann M Cherian e Shubham Batra

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, enquanto investidores aguardavam os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que serão analisados ​​em busca de mais pistas sobre por quanto tempo o banco central dos Estados Unidos manterá a taxa de juros mais elevada. Comentários de Powell, às 14:40 (de Brasília) para o Clube Econômico de Washington, serão monitorados de perto depois que um forte relatório de empregos na semana passada frustrou as esperanças crescentes de uma política monetária menos agressiva. Operadores especulam que o banco central aumentaria a taxa de referência para 5,1% em junho, níveis que os formuladores de política monetária têm apoiado veementemente. Às 13:22 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,19%, a 4.103,33 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,36%, a 33.770,00 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,07%, a 11.895,22 pontos.

As ações de megacapitalização da Microsoft limitavam as perdas do índice de tecnologia Nasdaq. Os papéis da empresa subiam 1,9% antes de um evento nesta terça-feira, em que é amplamente esperado que a companhia anuncie uma potencial integração do ChatGPT, um chatbot da OpenAI, em seus produtos. Sete dos 11 principais setores do índice S&P 500 estavam em declínio, mas o de tecnologia tinha um dos melhores desempenhos, apoiado pela Microsoft.





