Wall Street mostra preocupação com queda de confiança dos consumidores

A Bolsa de Valores de Nova York evoluiu sem um direcionamento claro nesta terça-feira (25) após a divulgação do índice de confiança dos consumidores nos Estados Unidos, que não atingiu as expectativas e foi recebido com pessimismo pelos investidores.

O Dow Jones, único índice a fechar no azul, subiu 0,4%, para 43.621,16 pontos. Já o índice tecnológico Nasdaq cedeu 1,4% (19.026,39) e o S&P 500, 0,5% (5.955,25).

O índice de confiança dos consumidores americanos registrou em fevereiro a sua maior queda mensal desde agosto de 2021, segundo um levantamento do Conference Board, que chega após outros relatórios financeiros americanos fracos.

Os consumidores americanos temem que a inflação possa se recuperar em meio a preocupações sobre o impacto das políticas comerciais e de imigração do presidente Donald Trump, de acordo com o relatório.

“Este índice diz que os consumidores estão nervosos”, segundo uma nota da consultoria High Frequency Economics.

“Sua situação atual não é tão ruim”, acrescenta, mas um número crescente “não se sente muito bem sobre o futuro”.

O gasto dos consumidores “foram o motor-chave da economia americana”, acrescenta a nota da High Frequency Economics. “Se a confiança decai e os consumidores se retraem, o crescimento do PIB vai cair”.

