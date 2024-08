Wall Street fecha semana agitada em leve alta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 20:00 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York terminou a sexta-feira (9) com uma leve alta na semana mais volátil do ano.

O índice Dow Jones subiu 0,13%, para 39.497,54 pontos; o Nasdaq, dominado por tecnologia, avançou 0,51%, para 16.745,30; e o S&P 500 ganhou 0,47%, para 5.344,16.

Na segunda-feira, após o colapso dos mercados globais com a divulgação dos números de desemprego nos EUA – maiores do que o previsto – e uma valorização súbita do iene ligada à política monetária do Banco do Japão, Wall Street teve sua pior sessão desde 2022.

“Não houve mais saídas do carry trade e isso ajudou o mercado”, disse Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O termo “carry trade” refere-se a tomar empréstimos em moedas cujo banco central aplica taxas de juros baixas, como o iene, para investir em ativos que possam gerar uma maior porcentagem de retorno.

Para Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, “a redução nas solicitações semanais de subsídios por desemprego desencadeou uma subida na quinta-feira”, depois do pânico mundial de segunda-feira.

Os investidores agora têm o dado da “inflação americana da próxima semana no radar”, alertou o analista. Eles estão se posicionando antes de conhecer o IPC na quarta-feira, depois dos preços ao produtor (IPP) na terça.

Na sexta-feira, as grandes capitalizações do setor de tecnologia voltaram a atrair a atenção dos compradores. A Apple subiu 1,37%, a 216,24 dólares, e a Meta avançou 1,60%, a 517,77 dólares.