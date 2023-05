Wall Street fecha sem tendências definidas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2023 - 18:55 Compartilhe

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta quarta-feira (10), favorecida pela desaceleração da inflação nos Estados Unidos, ainda alta, e preocupada com a falta de avanços sobre o teto da dívida americana.

O índice principal de Wall Street, o industrial Dow Jones, recuou 0,1% a 33.531,33 pontos; enquanto o Nasdaq – de composição tecnológica – subiu 1% a 12.306,44 pontos e o índice ampliado S&P 500 – das 500 maiores empresas – registrou alta de 0,5%, a 4.137,64 pontos.

O Índice de Preços ao Consumo (IPC), com base no qual são indexadas as pensões, registrou uma moderação inflacionária em 12 meses nos Estados Unidos: 4,9% em abril, seu nível mais baixo desde abril de 2021.

Embora o informe tenha demonstrado que a inflação se mantém muito acima da meta do Federal Reserve (Fed, banco central americano), os analistas afirmaram que a melhora poderia ser suficiente para frear novos aumentos das taxas de juros.

tu/pta/atm/cjc/ag/mvv/ic

Alphabet Inc.

MICROSOFT

GOOGLE

C. R. BARD

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias