Wall Street fecha sem tendência com Nasdaq no vermelho e recorde do Dow Jones

A bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (17) sem uma tendência definitiva, com destaque para a queda do índice tecnológico Nasdaq devido ao setor de fabricantes de semicondutores, enquanto o índice principal Dow Jones alcançou um novo recorde.

De acordo com os operadores, o índice industrial Dow Jones continuou sendo beneficiado pela entrada de fundos em ações de outros setores empresariais com baixo desempenho, encerrando o dia com alta de 0,59%, atingindo 41.198,08 pontos. Este é o seu terceiro recorde consecutivo.

Por outro lado, o Nasdaq registrou sua maior perda em um único dia desde 2022, caindo 2,77% e fechando em 17.996,92 unidades. O índice ampliado S&P 500, principal referência dos acionistas, recuou 1,39%, terminando em 5.588,27 pontos.

Os analistas descreveram o desenvolvimento da jornada como um esfriamento inevitável nos grandes nomes do setor tecnológico, incluindo Meta – o grupo matriz das redes sociais Facebook e Instagram – e o gigante dos semicondutores Nvidia, após reportarem ganhos excepcionais em 2024.

As empresas de semicondutores, que vinham liderando o mercado este ano, também foram pressionadas por relatos de que a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, está considerando novos controles de exportação para limitar as importações de chips chineses.

Além disso, comentários do candidato republicano Donald Trump de que Taiwan “deveria pagar” aos Estados Unidos por sua ajuda no setor de defesa diante das ameaças de Pequim geraram incertezas.

Os dados indicam que a produção industrial dos Estados Unidos esfriou em junho, mas ainda assim superou as expectativas dos analistas, com aumentos tanto na produção manufatureira quanto na de serviços públicos.

