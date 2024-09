Wall Street fecha sem tendência após semana de recordes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2024 - 19:13 Para compartilhar:

A bolsa de Nova York terminou sem tendências definitivas nesta sexta-feira (20), após uma longa série de altas que levou os principais índices a novos recordes, impulsionados pelo corte das taxas de juros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) nesta semana.

O índice Dow Jones subiu marginalmente 0,09%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,36%, e o índice ampliado S&P 500 recuou 0,19%.

“Houve uma pausa e realização de lucros no mercado após a alta de ontem [quinta-feira] e a volatilidade das últimas semanas”, explicou Sam Burns, da Mill Street Research.

“É uma fase lógica de consolidação quando vários índices atingem máximos”, acrescentou.

O S&P 500 registrou oito sessões positivas em nove dias de negociações.

Na quinta-feira, o Dow Jones e o S&P 500 fecharam em novos recordes, impulsionados pela decisão do Fed de reduzir em meio ponto percentual suas taxas de referência.

No entanto, para Burns, a alta de Wall Street ainda não terminou.

“As ações estão mais caras do que nos últimos anos, mas podem continuar subindo dependendo dos resultados” das empresas, considerou o chefe de estratégia de investimentos da Mill Street Research.

O Dow Jones sofreu uma queda que poderia ter sido pior se não fosse pela Nike. A saída de seu CEO, John Donahoe, foi bem recebida por Wall Street (+6,58%).

A Intel também ajudou a sustentar o principal índice da bolsa de Nova York, com um ganho de 3,31% no fechamento, após informações do Wall Street Journal indicarem que sua concorrente Qualcomm teria se aproximado nos últimos dias para avaliar uma possível compra do gigante tecnológico.

Assim, a Intel escapou da onda de realização de lucros que atingiu o setor de semicondutores nesta sexta-feira, com Nvidia (-1,59%), Texas Instruments (-2,07%) e Marvell Technology (-1,35%) em queda.

A FedEx foi uma das grandes perdedoras do dia, com uma forte queda de 15,23% após publicar resultados abaixo das expectativas do mercado e reduzir suas previsões anuais.

A empresa Constellation, que assinou um acordo para fornecer eletricidade à Microsoft por meio de um dos reatores da usina nuclear de Three Mile Island (Pensilvânia), disparou 22,29%.

