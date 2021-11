Wall Street fecha quase estável com alta de rendimentos de Treasuries pesando sobre ações de tecnologia

Por David French e Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – Os índices de Wall Street fecharam a sessão desta segunda-feira perto da estabilidade, com o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA afetando o apetite por ações de tecnologia, enquanto os papéis da Boeing avançaram devido a sinais de demanda por seus aviões de carga.

O setor de tecnologia, com queda de 0,11%, foi um dos que mais pesou no pregão conforme os rendimentos dos Treasuries subiram, com o rendimento da nota de 10 anos atingindo seu nível mais alto desde 27 de outubro. Os rendimentos do Tesouro tendem a pesar em áreas de alto crescimento, como tecnologia, uma vez que descontam os lucros futuros do setor.

As ações de bancos, que se beneficiam dos rendimentos em alta, avançaram à medida que os investidores se posicionaram para os efeitos potenciais da redução das compras maciças de ativos pelo Federal Reserve e antes de uma venda programada de novos títulos de 20 anos mais tarde esta semana.

“Wall Street está completamente obcecada com o que está acontecendo no mercado de títulos. Estamos começando a ver os rendimentos subindo e isso, em última análise, sinalizará que há muito mais nervosismo com a possibilidade de o Fed estar atrasado no jogo de entregar um aumento da taxa, sendo forçado a reagir muito mais rápido, dadas as pressões inflacionárias “, disse Ed Moya, analista de mercado sênior da OANDA.

Dados desta segunda-feira mostraram que a atividade manufatureira em Nova York subiu para 30,9 em novembro, bem acima da leitura anterior de 19,8 e de estimativa de 21,2.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,04%, para 36.087,45 pontos; o S&P 500 ficou estável, em 4.682,80 pontos, e o Nasdaq Composite recuou0,04%, a 15.853,85 pontos.

O foco desta semana será nos balanços de vários varejistas importantes, incluindo Walmart, Target e Macy’s. Seus resultados encerrarão uma temporada favorável de lucros no terceiro trimestre, o que ajudou a empurrar Wall Street para novos máximas.

Os dados de vendas no varejo de outubro também serão divulgados na terça-feira e devem revelar sinais de qualquer impacto que a inflação tenha sobre os gastos do consumidor.

As ações da Boeing, que subiram 5,49%, foram o principal impulso para o Dow Jones, fechando em uma máxima de três meses depois que a companhia aérea da Emirates anunciou um pedido de dois cargueiros 777 e a Saudi Arabian Airlines estava em negociações com o fabricante de aviões para uma encomenda de jatos.

