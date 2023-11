Wall Street fecha praticamente estável

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 20:48 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York fechou praticamente estável nesta quarta-feira (8), em um dia sem catalisadores que permitissem manter o impulso ganho nas últimas sessões.

O índice Dow Jones caiu 0,12%, o tecnológico Nasdaq cresceu apenas 0,08%, e o amplo S&P 500 subiu 0,10%, sua oitava alta consecutiva.

“Na semana passada vimos um bom aumento […], mas esta semana esperamos algum catalisador para continuar ou não por este caminho, e ainda não vimos nada”, resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Vários membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) falaram nesta quarta-feira, incluindo a governadora Lisa Cook, que lembrou na Financial System Conference 2023, em Dublin, que uma intensificação das tensões geopolíticas mundiais poderia ter efeitos negativos nos mercados globais.

Uma escalada “poderia levar a uma atividade econômica mais fraca” e alimentar pressões inflacionárias, afirmou.

Entre os destaques do dia, a Rivian encerrou em baixa de 2,41% após um forte aumento na primeira parte do dia. O fabricante de picapes elétricas apresentou resultados melhores do que o esperado para o 3º trimestre e aumentou suas previsões de produção para o ano.

A Warner Bros. Discovery despencou 19,04% para US$ 9,40. O proprietário da CNN, TNT e HBO registrou uma queda nos assinantes dos serviços de streaming.

Enquanto a Disney, que fechou estável, ganhou 2,52% nas negociações após o fechamento do mercado.

O gigante do entretenimento informou ao anunciar seus resultados trimestrais que sua plataforma Disney+ cresceu em 7 milhões de assinantes.

Além disso, a Virgin Galactic perdeu 10,34%. O grupo indicou aos funcionários que faria cortes de pessoal.

vmt/mr/ic/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias