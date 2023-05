Wall Street fecha perto da estabilidade após acordo do First Republic e antes do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 17:12 Compartilhe

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos EUA fecharam com pouca alteração nesta segunda-feira, com investidores digerindo o leilão de fim de semana para venda de ativos do First Republic Bank e se preparando para outro aumento esperado da taxa de juros pelo Federal Reserve nesta semana.

O índice bancário regional KBW caiu acentuadamente nesta segunda-feira, enquanto as ações do JPMorgan Chase & Co, que venceu o leilão do First Republic, subiram.

O JPMorgan pagará à FDIC (agência garantidora de depósitos dos EUA) 10,6 bilhões de dólares para assumir o controle da maioria dos ativos do banco regional.

Os investidores têm se mostrado preocupados com a saúde do sistema bancário após o colapso de dois outros bancos regionais em março.

“Esperamos que esta seja a última parte da crise bancária, mas algo mais pode surgir em algum momento”, disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder.

Enquanto isso o Fed, que tem aumentado os juros para reduzir a inflação, deve aumentar sua taxa básica em mais 25 pontos-base na quarta-feira.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve variação negativa de 0,05%, fechando em 4.167,33 pontos. O Nasdaq Composite perdeu 0,12%, para 12.211,75 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,15%, para 34.047,74 pontos.







