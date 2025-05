Wall Street fecha no vermelho, prudente antes de reunião do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (5), com uma perspectiva cautelosa antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) de quarta-feira e acompanhando de perto a evolução da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos com novas tarifas.

O índice principal, o Dow Jones Industrial, caiu 0,24%, para 41.218,83 pontos. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq recuou 0,74%, para 17.844,24 unidades, e o índice ampliado S&P 500 baixou 0,63%, aos 5.650,38 pontos.

“Pela primeira vez em muito tempo, foi um dia muito tranquilo”, declarou à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

“Atualmente, as ações […] estão sendo liquidadas devido às expectativas de grandes acordos comerciais”, acrescentou.

Informações vieram à tona de que há negociações comerciais em curso, especialmente com Japão e União Europeia, em relação à guerra comercial aberta iniciada pelo presidente republicano Donald Trump.

“Até mesmo a China está começando a cogitar a possibilidade […] de pelo menos algum tipo de diálogo” com Washington, assinalou Low.

Contudo, nenhum acordo foi alcançado até o momento.

“Os índices estão tendo dificuldades para ampliar seus ganhos […] já que a ansiedade crescente pela próxima reunião do Fed coincide com a falta de avanços nos acordos comerciais”, declarou José Torres, analista da corretora Interactive Brokers.

Os investidores estão à espera da nova reunião do Fed, que começará na terça-feira e continuará até a quarta, já que Trump tem pedido reiteradamente um corte das taxas de juros de referência.

ni/ktr/llu/cjc/rpr/am

