Wall Street fecha no vermelho afetada por taxas dos títulos do Tesouro dos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quarta-feira (29) após uma considerável alta das taxas dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones perdeu 1,06%, fechando a 38.441,54 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 0,58%, a 16.920,58 unidades; e o S&P 500 recuou 0,74%, a 5.266,895 pontos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano marcaram o dia, com uma alta significativa que impactou o mercado de ações. As taxas dos papéis a 10 anos se situaram em 4,61% por volta das 19h55 GMT, contra 4,55% na terça-feira.

A confiança dos consumidores, menor do que o esperado, e uma recepção morna das últimas três emissões de dívida do Tesouro, fizeram com que os investidores se afastassem do mercado acionário.

“O dado importante da semana é o índice de inflação PCE [o mais seguido pelo Fed] na sexta-feira, mas por enquanto parece que as emissões de títulos do Tesouro não foram muito bem”, e isso elevou os rendimentos desses títulos, resumiu Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, à AFP. Os rendimentos equivalem ao juro que o emissor deve pagar.

A publicação do Livro Bege, a pesquisa periódica de conjuntura econômica do Fed, não ajudou o ânimo dos operadores.

A atividade econômica se expande nos Estados Unidos, mas há um pessimismo crescente entre as empresas para os próximos meses, indicou o relatório.

“A atividade econômica nacional continuou crescendo entre o início de abril e meados de maio. No entanto, as condições variam conforme setores e regiões”, indicou o Fed.

“As perspectivas se tornaram um pouco mais pessimistas devido a informações que apontam para uma incerteza crescente e riscos mais importantes de deterioração [da conjuntura econômica]”, acrescentou.

“As margens das empresas começarão a se comprimir”, sustentam os analistas da Ventura Wealth Management.

Entre os destaques do dia, a Nvidia, especialista em microchips para inteligência artificial, ganhou 0,81% após subir quase 7% na terça-feira.

A American Airlines caiu drasticamente após reduzir suas previsões financeiras para o segundo trimestre. Suas ações caíram 13,64%, para 11,62 dólares, arrastando os títulos de outras companhias aéreas.

A ConocoPhillips perdeu 3,12% após anunciar a compra da Marathon Oil (+8,43%) por 22,5 bilhões de dólares.

