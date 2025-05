Wall Street fecha mista, mas otimista para semana

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com tendências divergentes nesta terça-feira (13), aliviada por dados sobre a inflação americana e ainda beneficiada pela desescalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

O índice principal, o Dow Jones Industrial, perdeu 0,64%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,61% e o índice amplo S&P 500 subiu 0,72%.

“Parece que a euforia que começou ontem no mercado […] continuou hoje, pelo menos para o S&P 500 e o Nasdaq”, disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Wall Street recebeu na segunda-feira com entusiasmo a decisão de Estados Unidos e China de reduzir substancialmente as sobretaxas que impõem um ao outro, após a escalada iniciada pelo presidente americano Donald Trump no início de abril.

As tarifas alfandegárias caem de 145% para 30%, no caso de Washington sobre os produtos chineses, e de 125% para 10% de Pequim sobre os bens americanos.

Esta pausa de 90 dias entrará em vigor “no máximo em 14 de maio”, anunciaram as duas principais potências econômicas do mundo em comunicado conjunto publicado após dois dias de negociações em Genebra, na Suíça.

Essa evolução na guerra comercial iniciada por Trump beneficia “vários setores, principalmente o de tecnologia, mas também o de energia” e o de “serviços de comunicação”, afirmou Stovall.

O mercado americano também se acalmou por uma inflação ligeiramente inferior à prevista, o que é considerado um sinal positivo para a economia.

Segundo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), a inflação em 12 meses moderou-se em abril para 2,3% devido à queda no preço dos combustíveis.

Esses números “reforçam a confiança de que as medidas de Trump podem não produzir muita inflação, embora seja provável que as tarifas provoquem pressões de custos ao longo do tempo”, escreveu José Torres, da Interactive Brokers, em nota.

O CPI “tranquiliza os investidores […] no sentido de que o Federal Reserve dos Estados Unidos [Fed, banco central] reduzirá as taxas de juros pelo menos duas vezes este ano, uma em junho ou julho e outra em dezembro”, acrescentou Stovall.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos papéis da dívida pública dos Estados Unidos com vencimento em dez anos manteve-se inalterado em relação ao dia anterior, em 4,47%.

O Dow Jones foi prejudicado pela queda da UnitedHealth (-14,08%), um de seus maiores componentes. A seguradora de saúde anunciou que suspendeu suas previsões anuais devido ao forte aumento dos custos médicos.

O setor de semicondutores, por outro lado, continuou a brilhar, com ações como Nvidia (+5,63%), Broadcom (+4,89%) e AMD (+4,01%).

