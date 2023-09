Wall Street fecha em queda, puxada por Oracle e Apple

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2023 - 20:25 Compartilhe

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (12), puxada por dois gigantes tecnológicos, a Oracle e a Apple, depois que o novo iPhone recebeu uma acolhida morna e o mercado manteve cautela à espera de uma série de indicadores americanos.

O índice industrial Dow Jones registrou queda de 0,05%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,04% e o índice S&P 500 baixou 0,57%.

“Foi uma sessão chata desde o começo”, comentou Patrick O’Hare, da Briefing.com. “Começamos com os resultados da Oracle, (…) e confirmamos com a Apple, que recuou antes e depois do lançamento de seu produto”, disse.

A empresa de software e computação em nuvem Oracle (-13,50%) registrou vendas trimestrais abaixo do esperado, após a sessão desta segunda e seu relatório de resultados revelou previsões consideradas decepcionantes.

A Apple, enquanto isso, perdeu -1,71% depois que seu novo iPhone 15 não empolgou os investidores.

