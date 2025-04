Wall Street fecha em queda diante de perspectivas econômicas dos EUA

A Bolsa de Nova York fechou com fortes quedas nesta quarta-feira (16) após os alertas do chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sobre as consequências econômicas das tarifas do presidente Donald Trump e a escalada da guerra comercial entre Pequim e Washington.

O índice Nasdaq, que concentra as ações de tecnologia, terminou em queda de 3,07%. O ampliado S&P 500 perdeu 2,24% e o Dow Jones recuou 1,73%.

O mercado americano, que já havia aberto no vermelho, foi ainda mais afetado pelas declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse que as tarifas impostas por Trump colocam o banco central em uma “situação complicada”, na qual seus dois objetivos “estão em tensão”.

O Fed tem como responsabilidades, sem nenhuma prioridade, manter a inflação em 2% no longo prazo e gerar condições econômicas propícias para pleno emprego.

Powell “transformou o que era um dia moderadamente negativo em uma queda bastante espetacular”, declarou à AFP Jack Albin, da Cresset Capital.

Em um evento no Chicago Economics Club, Powell afirmou que “é muito provável que as tarifas gerem pelo menos um aumento temporário da inflação”, cujos efeitos “podem ser mais persistentes”.

“A magnitude das tarifas excede tudo o que o Fed foi capaz de modelar”, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O índice de volatilidade VIX, apelidado de índice do medo, que mede o nervosismo dos investidores em relação ao mercado, subiu mais de 10%.

Além disso, o setor de semicondutores, já enfraquecido nesta quarta-feira pelo anúncio de medidas restritivas para a exportação destes produtos dos Estados Unidos, caiu ainda mais após as declarações de Powell.

As ações da Nvidia e da AMD chegaram a cair mais de 10% durante a sessão de Wall Street, antes de fechar com quedas de 6,87% e 7,35%, respectivamente.

“A ansiedade pela guerra comercial (…) voltou após as medidas de Pequim contra a Boeing e a exigência dos Estados Unidos à Nvidia de obter licenças de exportação para vender seus chips” para a China e outros países, comentou Marc Chandler, da Bannockburn Global Forex.

jmb/bfm/mel/db/dga/ic/mvv