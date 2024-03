Wall Street fecha em leve baixa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/03/2024 - 19:48 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York, que havia se mantido levemente no azul ao longo de toda a sessão, fechou com uma modesta perda nesta terça-feira (26), o segundo dia de uma semana repleta de dados econômicos, mas mais curta devido à Sexta-feira Santa.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,08% para 39.282,33 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,42% para 16.315,70, e o S&P 500 cedeu 0,28% para 5.203,58.

“Tivemos dados macroeconômicos mistos nesta terça-feira”, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Os pedidos de bens duráveis em fevereiro nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado (+1,4%), inclusive sem o setor de transporte (+0,5%).

“Após cair em quatro dos últimos cinco trimestres, o investimento empresarial em bens de produção está começando a ser retomado (…) e acredito que a recuperação ainda tem potencial “, afirmou Andrew Hunter, da Capital Economics.

A confiança do consumidor, por sua vez, estagnou em março, pois uma melhor percepção da situação atual foi contrabalançada por um maior pessimismo para os próximos meses, ligado à inflação, mas também ao contexto político às vésperas das eleições presidenciais americanas de novembro.

O índice Conference Board, que mede essa confiança, ficou em 104,7 pontos, muito semelhante ao de fevereiro, quando os dados foram revisados para baixo, para 104,8, ante os 106,7 anunciados inicialmente.

Os investidores também aguardam nesta quinta-feira uma terceira avaliação do crescimento do PIB no último trimestre de 2023 e, sobretudo, dados sobre a inflação com o índice PCE, a medida favorita do Fed (banco central dos Estados Unidos), na sexta-feira.

Mas como os mercados americanos estarão fechados na sexta e o trimestre também termina esta semana, é possível “esperar uma limpeza dos balanços e um menor volume de transações”, estima Cardillo.

Por outro lado, chamaram a atenção as ações do Trump Media and Technology Group (TMTG), empresa por trás da rede Truth Social, que foram negociadas pela primeira vez no Nasdaq sob o título DJT (“Donald John Trump”).

Como resultado da fusão com a Digital World Acquisition Corporation (DWAC), as ações DJT, que subiram mais de 50% durante o dia, acabaram com uma queda de 16,10% para 57,99 dólares, o menor nível da sessão.

Isso permitiu ao ex-presidente e candidato republicano, que possui dezenas de milhões de ações da corporação, aumentar instantaneamente seu patrimônio em cerca de 4,5 bilhões de dólares no papel.

A rede social Reddit, que estreou na bolsa na semana passada a 34 dólares por ação, subiu 8,88% e atingiu 65,11 dólares, enquanto a Tesla ganhou 2,92%.

No mercado de títulos, o rendimento do Tesouro a dez anos caiu para 4,22%, abaixo dos 4,24% do dia anterior.

