Wall Street fecha em leve alta, Rivian dispara

A Bolsa de Nova York fechou com uma leve alta nesta quarta-feira (26), após um início instável, enquanto se aproxima o fechamento de um primeiro semestre brilhante para Wall Street.

O índice Dow Jones ganhou um marginal 0,04%, chegando a 39.127,80 pontos. O tecnológico Nasdaq terminou em alta de 0,49%, a 17.805,16, e o S&P 500 subiu 0,16%, a 5.477,90.

“O S&P 500 caminha para um desempenho muito positivo nos primeiros seis meses do ano, impulsionado pela alta das principais empresas do mercado”, resumiu Jack Ablin, da Cresset.

No primeiro semestre, o índice amplo S&P 500, o mais representativo do mercado, terá ganho cerca de 15%.

Quanto ao Nasdaq, impulsionado pela Nvidia, fabricante de microchips para inteligência artificial (IA), subiu 18,4% desde o início do ano.

Nesta quarta-feira, a Nvidia subiu apenas 0,25% após uma disparada de quase 7% na terça, que foi sua primeira sessão positiva em quatro dias. Desde o começo de 2024, a empresa ganhou 150%.

“Graças ao entusiasmo pela IA, a Nvidia, embora não esteja tão cara quanto a Cisco durante o boom da internet [no final do século passado], é cara em relação ao resto do mercado e pode potencialmente cair por realização de lucros”, acrescentou Ablin.

Impulsionada também pela IA e pela computação em nuvem, a Amazon (+3,90% a 193,61 dólares) fechou acima de 2 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez em sua história.

Globalmente, o mercado manteve-se bastante estável à espera de novos indicadores sobre a economia dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, será divulgada a estimativa final do PIB para o terceiro trimestre, assim como os pedidos de bens duráveis para maio e as solicitações de subsídios por desemprego, um termômetro semanal da saúde do mercado de trabalho.

É sobretudo o índice PCE de inflação para maio, que será publicado na sexta-feira, o dado mais esperado da semana.

Os analistas esperam que a inflação tenha se moderado na medição de 12 meses, para 2,6% em maio, frente a 2,7% em abril.

Entre os valores do dia, destacou-se o fabricante de carros elétricos Rivian, com uma alta de 23,24% a 14,74 dólares, um máximo desde fevereiro, após o anúncio de terça-feira de que, junto com a Volkswagen, criarão uma empresa para produzir software para automóveis.

Sob essa influência, a Tesla ganhou 4,81% e outro fabricante de veículos elétricos, a Lucid, 4,00%.

