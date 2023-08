Wall Street fecha em leve alta após discurso de presidente do Fed

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2023 - 19:22 Compartilhe

A bolsa de Nova York fechou em leve alta uma sessão instável, nesta sexta-feira (25), após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, durante o encontro anual de diretores de bancos centrais em Jackson Hole (Wyoming).

O Dow Jones registrou alta de 0,73%, a 34.346,90 pontos, enquanto o tecnológico avançou Nasdaq 0,94%, a 13.590,65, e o S&P 500 subiu 0,67%, a 4.405,71.

“O tom geral do discurso do senhor Powell em Jackson Hole foi de um otimismo prudente, conjugado com a determinação clara de que não vamos correr riscos frente à evolução da inflação”, resumiu Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics.

No discurso feito a um mês da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC), Powell disse que embora “a inflação tenha saído do pico”, ainda “se mantém alta demais”.

“Estamos prontos para elevar ainda mais as taxas de juros se for necessário e temos a intenção de manter uma política monetária restritiva até termos a certeza de que a inflação se orienta de forma duradoura à nossa meta”, enfatizou.

“Para levar a inflação de forma duradoura a 2% [a meta do Fed], será necessário um período de crescimento econômico inferior à tendência (atual), assim como uma moderação nas condições do mercado de trabalho”, que se mantém com taxas de desemprego muito baixas, de cerca de 3,6%, reforçou Powell.

“Penso que Powell se alinhou com o que era esperado. Ele tem todas as opções sobre a mesa e a evolução dos juros dependerá dos dados econômicos”, disse à AFP Joe Manimbo, do Convera Financial Services.

vmt/as/mr/arm/mvv/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias