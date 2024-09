Wall Street fecha em forte alta e recordes do Dow Jones e S&P 500

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 19:46 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York fechou com uma forte alta nesta quinta-feira (19), após digerir o anúncio de corte de taxas do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) na quarta-feira.

Os investidores ampliaram seu interesse em ações, e os principais índices fecharam com avanços significativos.

O Dow Jones (+1,26%) ficou em 42.025,19 pontos e o S&P 500 (+1,70%) em 5.713,64, ambos em novos recordes, enquanto o Nasdaq ganhou 2,51% e foi a 18.013,98.

Na quarta-feira, Wall Street reagiu negativamente à decisão do Fed de cortar suas taxas de juros em meio ponto percentual.

Alguns investidores se decepcionaram com o discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, decidido a moderar as expectativas sobre as futuras decisões do órgão.

“Isso acontece frequentemente quando há apenas algumas horas de negociações” após a reunião do Fed, lembrou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. “No dia seguinte, o mercado geralmente recupera o ânimo, e isso aconteceu”, acrescentou.

A bolsa parece ter concluído que “taxas mais baixas serão boas para os mercados”, segundo o analista.

Os operadores se voltaram para uma variedade de ações, começando pelas mais voláteis, como Tesla (+7,36%), PayPal (+6,09%) ou Airbnb (+5,17%).

As empresas de semicondutores, extremamente voláteis nos últimos meses, também subiram bastante. Nvidia, a estrela do setor, ganhou 3,97%, Broadcom 3,90% e AMD 5,70%.

A Apple (+3,71%) continuou a subir após alguns dias difíceis após o lançamento do iPhone 16, que teve pouco impacto em suas ações.

A Meta (+3,93%) alcançou um novo recorde durante o dia e acumula uma alta de quase 27% desde o final de julho.

Alguns valores cíclicos, sensíveis à conjuntura econômica, como a cadeia Home Depot (+1,65%) ou Caterpillar (+5,12%), considerado um bom medidor da saúde da economia, também subiram.

A flexibilização da política monetária americana beneficiou os valores financeiros como Goldman Sachs (+3,97%), Citigroup (+5,21%) e American Express (+2,51%).

Wall Street também foi impulsionada por dois indicadores macroeconômicos importantes.

As novas inscrições para os subsídios ao desemprego foram inferiores ao esperado, e o índice de atividade manufatureira na região da Filadélfia voltou a ser positivo em setembro.

