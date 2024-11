Wall Street fecha em baixa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Wall Street fechou em baixa, com os investidores preocupados com a persistência da inflação nos Estados Unidos e o futuro dos cortes de juros iniciados pelo Federal Reserve (Fed).

O Dow Jones caiu 0,47%; o Nasdaq, 0,64%; e o S&P 500, 0,60%. “O mercado está preocupado com os dados de inflação da semana e com declarações do presidente do Fed”, Jerome Powell, resumiu Tom Cahill, da Ventura Wealth Management. “Os índices haviam subido muito em pouco tempo, portanto não havia catalizador para seguirem subindo”, acrescentou o analista.

“A inflação se aproxima da nossa meta de longo prazo, de 2%, mas ainda não chegou lá”, disse Jerome Powell, em Dallas. “Estamos determinados a concluir o nosso trabalho”, acrescentou, no momento em que o Fed avança em um ciclo de flexibilização da sua política monetária. A economia “não envia sinais que nos apressem a baixar as taxas.”

E “se o governo Trump impuser tarifas de 60% à China e de 10% a 20% a outros parceiros comerciais, isso não vai ajudar a inflação” a ceder, disse Tom Cahill.

tu/spi/mr/mel/lb