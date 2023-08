Wall Street fecha em baixa em uma semana de consolidação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2023 - 19:00 Compartilhe

A Bolsa de Nova York encerrou em queda nesta sexta-feira (4), em outro dia de consolidação provocado pelo rebaixamento da nota da dívida dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,43%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,36% e o ampliado S&P 500 cedeu 0,53%.

Wall Street começou o dia no positivo, bem direcionada após o relatório mensal de empregos nos Estados Unidos, que indicou a criação de 187 mil postos de trabalho em julho.

Embora esse número seja menor do que os 200 mil empregos esperados pelos economistas, “traz tranquilidade sobre o fato de que o mercado de trabalho, que estava sob muita pressão, está lentamente se acalmando”, resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

A taxa de desemprego ficou em 3,5%, abaixo dos 3,6% de junho.

A única contrariedade veio do salário médio por hora, que cresceu mais do que esperavam os analistas (0,4% em um mês em comparação com os 0,3% esperados).

“Esse relatório não altera as expectativas da trajetória do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) em relação a um próximo final do ciclo de ajuste monetário, mas fornece novas evidências de que a economia está andando na direção desejada para conter a inflação”, afirmou Charlie Ripley, da Allianz Investment Management.

Os índices, porém, mudaram de rumo. Para Kourkafas, a bolsa nova-iorquina continuou seu movimento de consolidação após o rebaixamento do rating de crédito dos Estados Unidos pela agência Fitch na terça-feira.

“É uma boa desculpa que está sendo dada ao mercado para recuperar o fôlego”, apontou o analista.

