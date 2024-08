Wall Street fecha em baixa e Nvidia perde terreno após publicar resultados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2024 - 20:24 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (28), antes da aguardada publicação de resultados trimestrais da gigante americana dos semicondutores Nvidia no pós-fechamento.

Assim, o índice Dow Jones caiu 0,39%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,12% e o S&P 500, 0,60%.

A fabricante de microchips indispensáveis para o desenvolvimento da inteligência artificial publicou resultados superiores ao esperado pelo mercado para o segundo trimestre, mas seu crescimento está moderando e essa perspectiva esfriou Wall Street.

Após triplicar suas receitas nos últimos trimestres, o grupo de Santa Clara os duplicou desta vez (+122% na comparação ano a ano), segundo o seu comunicado de resultados.

Wall Street não recebeu com entusiasmo os dados da Nvidia e suas ações caíam 5,8% no after market, às 18h40 em Brasília.

“A Nvidia segue desafiando a gravidade”, considerou Matt Britzman, analista da empresa de serviços financeiros Hargreaves Lansdown, “mas a reação da ação mostra que isso não é suficiente para que o mercado esteja satisfeito”.

A Nvidia faturou 30 bilhões de dólares (R$ 166 bilhões) entre abril e julho, muito acima dos 28,8 bilhões (R$ 160 bilhões) esperados pelos analistas, segundo o consenso reunido previamente pela empresa de dados financeiros FactSet.

O lucro líquido no período considerado foi de 16,6 bilhões de dólares (+168%, R$ 92 bilhões). Por ação, a referência do mercado, ganhou 68 centavos de dólar (R$ 3,76), muito acima dos 61 centavos (R$ 3,38) estimados pelos analistas.

Antes da publicação da Nvidia, Wall Street registrou vendas de papéis tecnológicos. O setor de semicondutores sofreu especialmente. AMD (-2,75%), Broadcom (-1,99%) e Intel (-2,29%) caíram.

Após a valorização recente dessas ações, “alguns [operadores] pensaram que talvez fosse a hora de vender um pouco” e realizar algum lucro, opinou Tom Cahill, analista da consultoria Ventura Wealth Management.

Outro protagonista do dia foi o conglomerado Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, que superou nesta quarta, por um momento, o trilhão de dólares (R$ 5,53 trilhões) de capitalização em Wall Street.

Assim, o grupo se torna o oitavo membro do seleto clube de empresas que superou este simbólico nível de capitalização na bolsa, e que também conta com mais seis companhias tecnológicas e a petrolífera saudita Saudi Aramco.

O impulso para superar essa capitalização veio do anúncio da cessão de cerca de de 1 bilhão de dólares (R$ 5,53 bilhões) de ações do Bank of America.

Por volta da 13h05 de Brasília, as ações da Berkshire subiam 0,84% e a empresa era avaliada em 1,001 trilhão de dólares em bolsa.

No entanto, os papéis da Berkshire Hathaway fecharam com valorização de 0,8% e sua capitalização ficou em 994 bilhões de dólares (R$ 5,497 trilhões) ao término do pregão.

