Wall Street fecha em baixa e Dow Jones rompe série positiva

A Bolsa de Nova York recuou nesta quinta-feira (27), encerrando a série de 13 sessões consecutivas de alta do Dow Jones, que ficou a apenas uma do recorde absoluto, após indicadores que reavivaram os temores de que continuem os ajustes monetários.

O índice Dow Jones cedeu 0,67%, o Nasdaq perdeu 0,55% e o composto S&P 500 caiu 0,64%.

Depois de um início do dia positivo, Wall Street mudou de tendência durante a sessão, impactada pelos dados macroeconômicos do dia, em especial sobre o PIB dos Estados Unidos.

O crescimento dos EUA registrou um aumento de 2,4% interanual no segundo trimestre, ou seja, acima do esperado (2,0%) e acima do registrado nos primeiros três meses do ano, que foi de 2,0%.

“É muito alto”, disse Jack Ablin, analista da Cresset Capital. “Não está de acordo com o esperado, o que significa que o Fed (banco central) ainda não terminou” o ciclo de aumentos do seu ajuste monetário.

Desde então, os rendimentos dos títulos dispararam. O rendimento dos títulos do governo a 10 anos chegou a 4,0% pela primeira vez em duas semanas, contra 3,86% na véspera.

As taxas do Fed “vão continuar altas por um bom tempo”, advertiu Christopher Low, analista da FHN Financial.

No entanto, os operadores veem apenas uma probabilidade de um terço de uma alta adicional nas taxas de referência do Fed até o final do ano, segundo o novo aumento realizado na quarta-feira.

Nesta quinta, o Dow Jones não alcançou as 14 sessões consecutivas no verde, como ocorreu em 1897, prejudicado por algumas quedas (-5,69%).

