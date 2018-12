Wall Street fecha em baixa; Dow Jones cai 2%

O principal índice da Bolsa de Nova York caiu mais de 2% nesta sexta-feira, com investidores preocupados com sinais de desaceleração do crescimento mundial.

O índice industrial Dow Jones caiu 2,02%, a 24.100,51 unidades, seu nível mais baixo desde maio. O tecnológico Nasdaq caiu 2,26%, a 6.910,66 unidades. O S&P 500 recuou 1,91%, a 2,599.95.

Durante a semana, o Dow Jones teve queda de 1,2%, o Nasdaq, de 0,8%, e o S&P 500, de 1,3%.

Como no dia anterior na Ásia e na Europa, o mercado nos Estados Unidos foi prejudicado “pela impressão de que o crescimento global está desacelerando e pela possibilidade de uma recessão no próximo ano”, disse Nathan Thooft, da Manulife Asset Management.

Os investidores foram particularmente afetados pela desaceleração das vendas no varejo e da produção industrial em novembro na China, seguidos pelo crescimento do setor privado na área do euro, que atingiu seu nível mais baixo em mais de quatro anos em dezembro.

Mas, de forma mais geral, “evitar o risco até o fim do ano parece ser o slogan dos mercados”, disse Gregori Volojín, da Meeschaert Financial Services.

Os dados chineses, por exemplo, “não eram muito bons, mas não dramáticos”, disse.

“E os mercados em todo o mundo estão caindo há meses à medida que antecipam esta desaceleração no crescimento”, acrescentou.

“Nada realmente muda, apenas a sensação do mercado”, disse Volojín.

Devido à forte demanda, a taxa dos títulos dos Estados Unidos a 10 anos caiu a 2.892%, contra 2.913% de quinta-feira, e a 30 anos a 3.145%, ante 3.169% no dia anterior.