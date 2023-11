Wall Street fecha em baixa com realização de lucros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 19:54 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York encerrou em baixa, nesta terça-feira (21), com uma realização de lucros após vários dias em terreno positivo, em um mercado pouco operacional antes do feriado do Dia de Ação de Graças, na quinta-feira, nos Estados Unidos.

O Dow Jones cedeu 0,18%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,59% e o S&P 500 caiu 0,20%. Com a queda, o Nasdaq interrompeu uma série de cinco sessões consecutivas de alta.

“Assistimos a movimentos de aumento significativos no último mês, com avanços impressionantes”, lembrou Angelo Kourkafas, da Edward Jones. “Assin, não é tão surpreendente ver uma pausa para consolidar esses ganhos. Os mercados não se movem em linha reta”, acrescentou.

Tomadas de lucros foram registadas em ações de destaque com fortes ganhos nos últimos dias, como a Microsoft (-1,16%), que na segunda-feira atingiu o seu recorde de capitalização na bolsa, a Amazon (-1,53%) e o fabricante de semicondutores Broadcom (-1,46%).

