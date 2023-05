Wall Street fecha em baixa com menor confiança dos consumidores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/05/2023 - 22:49 Compartilhe

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (12), preocupada com a queda no índice que mede a confiança dos consumidores americanos e com as declarações de um membro do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones Industrial encerrou o pregão próximo da estabilidade, com leve queda de 0,03%, enquanto o tecnológico Nasdaq retrocedeu 0,35% e S&P 500 registrou perdas de 0,16%.

“Um discurso mais firme do Fed” tensionou o mercado, opinou Peter Cardillo, de Spartan Capital.

A governadora do Fed Michelle Bowman disse hoje que, caso a inflação continue alta e o mercado laboral estiver “apertado”, o aperto monetário constante “seria apropriado” para conter a elevação dos preços.

Segundo Bowman, os indicadores mais recentes não apresentaram “evidências sólidas” de que “a inflação [está] em uma curva descendente”.

Soma-se a esses comentários o desânimo em relação ao índice de confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, que registrou, em maio, seu nível mais baixo em seis meses.

O levantamento da Universidade de Michigan também revelou que os consumidores revisaram para cima suas expectativas de inflação a dois anos, para 3,2%, em comparação com os 3,0% de abril, o nível mais alto para este indicador desde 2011.

O discurso da governadora Bowman e essa piora nas expectativas de inflação, um parâmetro monitorado de perto pelo Fed, fez com que os rendimentos dos títulos do Tesouro disparassem.

