Wall Street fecha em baixa após falas de presidente do Fed

A bolsa de valores Nova York viu sua sequência de altas interrompida nesta quinta-feira (9), após declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que assinalou que as taxas de juros poderiam subir mais em caso de necessidade.

Depois de oito dias de avanços em um mercado que acredita que o ciclo de ajuste monetário do Fed terminou, o índice ampliado S&P 500 caiu 0,81%, para 4.347,35 pontos, enquanto o Dow Jones cedeu 0,65% (33.891,94), e o tecnológico Nasdaq, 0,94% (13.521,45).

“Se for apropriado endurecer a política [monetária] ainda mais, não vamos hesitar em fazê-lo”, disse Powell durante uma conferência em Washington.

O Fed se “compromete” com uma política monetária que permita levar a inflação para a meta de 2%, sustentou o presidente do banco central.

As palavras de Powell chegam depois da reunião do Fed em que se decidiu pela manutenção das taxas de juros de referência na faixa entre 5,25% e 5,50%, seu máximo em 22 anos, pela segunda vez consecutiva. Muitos no mercado consideraram que a decisão evidencia que o ciclo de ajustes terminou.

“O que disse [Powell] não foi tão dramático. Simplesmente foi em um tom distinto. Apenas disse que, se a inflação não se moderar e o mercado de trabalho não perder força, o Fed consideraria um aumento dos juros”, comentou Karl Haeling, da LBBW.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro com vencimento em dois anos, muito sensíveis aos aumentos dos juros, subiram para 5,03%, frente aos 4,93% de quarta-feira.

Entre os valores do dia, a Disney subiu com força, 6,90%, para 90,33 dólares a ação, após seu anúncio de ontem de que o número de assinantes do serviço de streaming Disney+ aumentou em sete milhões de usuários no trimestre passado.

As ações da empresa de turismo espacial Virgin Galactic, que ontem perderam 10,34%, para 1,56 dólar, após um anúncio de redução dos postos de trabalho, dispararam hoje 18,91%.

O grupo reportou uma perda menor que a prevista no terceiro trimestre, e anunciou que vai demitir 18% de seu pessoal, 185 pessoas.

