AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 17:31 Compartilhe

Após uma breve euforia pós-fechamento devido aos resultados da Nvidia ontem, Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (24), antes do discurso de amanhã do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

O Dow Jones caiu 1,09%; o Nasdaq, 1,87%; e o S&P 500, 1,35%.

vmt/clc/mr/lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias