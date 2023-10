Wall Street fecha em alta; taxas dos títulos do Tesouro cedem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 20:46 Compartilhe

A Bolsa de Nova York fechou em alta, nesta terça-feira (10), sustentada por uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, em um mercado que segue atento ao Oriente Médio.

O índice Dow Jones subiu 0,40%, o tecnológico Nasdaq, 0,58%, e o ampliado S&P 500, 0,52%.

As taxas pagas pelos títulos do Tesouro dos EUA caíram, o que favoreceu a bolsa.

Os títulos de dez anos ficaram em 4,64%, em comparação com 4,80% na sexta-feira. Na segunda-feira, o mercado de títulos ficou fechado devido ao feriado do Dia de Colombo. Os rendimentos de dois anos caíram para 4,95%, contra 5,08%.

Segundo Karl Haeling, da LBBW, o principal motivo da diminuição das taxas foi uma série de comentários de vários membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) que consideraram que não é tão necessário elevar as taxas, já que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro “atua como um aumento”, na prática, dos juros.

“Reconhece-se, portanto, que as condições financeiras estão se ajustando, o que esfriará a economia e a inflação”, concluiu.

Entre as ações do dia, a Pepsico, que inaugurou a temporada de resultados trimestrais de empresas, subiu 1,88%. A Coca-Cola se beneficiou dos dados e cresceu 2,19%.

vmt/def/mr/ic/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias