Wall Street fecha em alta, satisfeita com relatório de empregos dos EUA

A Bolsa de Nova York encerrou a sexta-feira (6) com fortes ganhos, satisfeita com o relatório de emprego dos Estados Unidos, optando por focar na moderação salarial e não na criação em massa de empregos.

O índice principal Dow Jones subiu 0,87% e fechou em 33.407,58 pontos, o tecnológico Nasdaq cresceu 1,60% para 13.431,34, e o amplo S&P 500 avançou 1,2% aos 4.308,50.

A maior economia do mundo teve 336 mil novos empregos em setembro, de acordo com os dados mais recentes do governo, o que inicialmente levantou preocupações de que isso poderia dar mais argumentos ao Federal Reserve (Fed, o banco central) para aumentar mais uma vez as taxas de juros.

No entanto, outros dados do Departamento do Trabalho ajudaram a acalmar algumas preocupações: o crescimento salarial anual desacelerou e a taxa de desemprego permaneceu estável, segundo o relatório.

As ações caíram a princípio quando se viu que a economia dos Estados Unidos teria uma adição de aproximadamente o dobro de empregos do que o esperado, disse o chefe de estratégias de investimentos da CFRA, Sam Stovall.

Mas “ao analisar a questão, perceberam que o componente de inflação e salários foi muito mais fraco do que o esperado”, explicou.

Ele acrescentou que a notícia eleva as esperanças de um “pouso suave” para a economia, o que implica que a inflação pode diminuir à medida que as taxas de juros aumentam sem causar uma recessão.

