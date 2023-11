Wall Street fecha em alta, impulsionada por emissão de títulos dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 19:35 Para compartilhar:

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta segunda-feira (20), em um mercado que segue com viés de alta e entusiasmado com a emissão bem sucedida de títulos da dívida dos Estados Unidos.

Em uma semana tranquila, que terá um dia a menos de operação pelo feriado de Ação de Graças, na quinta-feira, o Dow Jones registrou alta de 0,58%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,13% e o S&P 500 subiu 0,74%.

“O único em que os investidores prestaram atenção hoje (segunda) foi nesta emissão de títulos da dívida e os resultados foram bons”, explicou Jack Ablin, da Cresset Capital.

O Tesouro americano disponibilizou títulos no valor de 16 bilhões de dólares (cerca de R$ 78 bilhões, na cotação atual) em 20 anos, a jutos médios de 4,73%, levemente abaixo do rendimento atual dos títulos com mesmo vencimento no mercado (4,77%).

“O Tesouro emite enormes volumes de títulos”, lembrou Ablin, uma consequência do aumento do déficit fiscal. “E os investidores temem que isso faça subir os juros para atrair a demanda”, o que não foi o caso até agora.

Esta disponibilização e seus resultados permitiram a Wall Street manter o fôlego e ao S&P 500 registrar seu décimo quarto dia positivo em 16 dias de operações.

Wall Street também foi impulsionada pela Microsoft (+2,05%), que anunciou a contratação do cofundador da OpenAI, Sam Altman, demitido da direção da start-up na sexta-feira.

A Microsoft, agora com uma capitalização de 2,805 trilhões de dólares (R$ 13,6 trilhões), se aproxima da Apple como a empresa mais valiosa da bolsa.

Além disso, as ações da petroleira argentina YPF registraram alta de mais de 40% no fechamento em Wall Street, após a vitória do ultraliberal Javier Milei no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina.

As ações argentinas em geral registraram forte alta depois da eleição de Milei no domingo. Mas a estatal petroleira de capital aberto, nacionalizada pelo governo de Cristina Fernández (2007-2015), fechou em alta de 40,17% a 15,04 dólares por ação, frente aos 10,73 dólares da sexta-feira.

Trata-se da maior movimentação em um único dia para esta empresa, cotada desde 1993 na bolsa nova-iorquina. Ao longo de uma sessão frenética, as ações da petroleira chegaram a subir 43%.

Além da YPF, a Telecom Argentina subiu 23,22% e o Grupo Financeiro Galicia teve alta de 17,20% em um dia em que chegou a ser cotada acima de 21%. A empresa de comércio eletrônico Mercado Libre também registrou alta de 2,10% e a companhia Lithium Américas subiu 5,69%.

