Wall Street fecha em alta impulsionada pelo setor de tecnologia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/04/2024 - 19:59 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (26), satisfeita com os dados de inflação nos Estados Unidos e impulsionada pelos resultados da Microsoft e Alphabet.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,40%, o tecnológico Nasdaq subiu 2,03% e o amplo S&P 500 cresceu 1,02%.

O impulso principal “veio dos resultados do setor de tecnologia”, resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers. “O nervosismo gerado pelo Meta esta semana se dissipou”.

Alphabet (+9,97%) e Microsoft (+1,82%) divulgaram resultados muito positivos nesta quinta, no fechamento de Wall Street, com um forte crescimento em todos os seus setores.

De acordo com analistas, ambas as empresas estão colhendo os frutos de seus investimentos em inteligência artificial.

Além disso, a Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou seu primeiro dividendo na história, muito bem recebido pelos investidores.

A maioria das grandes capitalizações do Nasdaq fechou esta sexta no positivo. A Nvidia ganhou 6,18%, a Broadcom 3,84% e a Amazon 3,43%, antes de divulgar seus resultados na próxima terça-feira.

O índice PCE de inflação nos Estados Unidos também trouxe algum “alívio”, observou Sosnick.

A inflação retomou sua tendência de alta em março, atingindo 2,7% interanual, em comparação com 2,5% em fevereiro, segundo o PCE, índice preferido do Federal Reserve (Fed, banco central), que se reunirá na próxima semana para decidir sobre as taxas de juros.

Os analistas esperavam um aumento de preços de 2,6% em 12 meses, de acordo com o consenso reunido pelo MarketWatch.

No entanto, na medição mês a mês, que foi priorizada pelos operadores, a inflação se manteve com uma variação de 0,3%, em linha com as expectativas dos analistas, o que acalmou o mercado.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, também se manteve em 0,3% na comparação mês a mês e em 2,8% em 12 meses, um dado também positivo para os mercados.

A próxima semana será muito movimentada em termos econômicos e de resultados, com a reunião do Fed na terça e quarta-feira, o relatório sobre emprego na sexta e os resultados de empresas como Amazon na terça e Apple na quinta.

tu/ktr/mr/db/ic/mvv