Wall Street fecha em alta, entusiasmada com iminência de corte dos juros

23/08/2024 - 19:17

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (23), entusiasmada com os iminentes cortes nas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que Wall Street espera há meses.

O Dow Jones avançou 1,14%; o índice tecnológico Nasdaq, 1,47%, e o S&P 500, 1,15%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, abriu a porta, nesta sexta, para um primeiro corte dos juros na próxima reunião da instituição, em setembro.

“Chegou a hora de um ajuste de [a] política” monetária, declarou Powell em seu tradicional discurso na reunião de diretores de bancos centrais em Jackson Hole (Wyoming). “A direção é clara”, acrescentou.

O presidente do Fed assegurou ter “maior confiança de que a inflação está em uma trajetória duradoura rumo aos 2%”, que é a meta da instituição.

Sua fala empolgou os mercados. A redução do custo de crédito provocada pelo corte de juros é um incentivo ao consumo em geral e aos investimentos em particular.

“O discurso insistiu no estado do mercado de trabalho e no fato de que os membros do Fed não querem que se deteriore mais, o que abre a porta para um corte [dos juros] em meio ponto” percentual, estimou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

No entanto, os investidores avaliam a hipótese de uma redução de 25 pontos básicos como a perspectiva mais provável, embora 40% dos operadores acreditem que possa ser maior, de meio ponto percentual.

O Fed mantêm suas taxas básicas de juros em uma faixa de 5,25%-5,50%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram diante desta perspectiva de redução. Os papéis com vencimento em dois anos ficaram em 3,91%, contra 4% do fechamento de quinta-feira.

Segundo Peter Boockvar, do Bleakley Financial Group, a reação da bolsa foi comedida, de todo modo, porque “o mercado tinha praticamente integrado” uma queda dos juros em setembro, quando o Fed vai se reunir nos dias 17 e 18, em seu último encontro antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem em 5 de novembro.

No mercado de ações, destacaram-se as tecnológicas Nvidia (+4,65%), Broadcom (+2,48%) e Qualcomm (+2,66%), que tinham sofrido duras perdas na quinta-feira.

No geral, os papéis mais voláteis foram muito procurados, da fabricante de carros elétricos Rivian (+8,98%) à empresa de cruzeiros Carnival (+7,51%), passando pela plataforma de criptomoedas Coinbase (+6,54%).

tu/liu/mr/dga/mvv/rpr

