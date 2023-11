Wall Street fecha em alta em mercado com pouco volume

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 20:32 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (22), em um mercado com tendência ascendente e baixo volume na véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 0,53%, o tecnológico Nasdaq 0,46% e o ampliado S&P 500 0,41%.

“Quando há pouco volume e poucas informações também, é mais provável que o mercado suba. E foi o que aconteceu”, comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

“Embora as notícias sobre a Nvidia não tenham sido suficientes para impulsionar as ações” do fabricante de semicondutores, “foram consideradas suficientemente boas para impulsionar o mercado como um todo”, apontou.

O fabricante, crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial, superou amplamente as expectativas do mercado no terceiro trimestre e divulgou previsões muito mais altas do que as dos analistas para o quarto trimestre.

No entanto, explica Derren Nathan, da Hargreaves Lansdown, os investidores “estão fazendo uma pausa” com a Nvidia (-2,46%), enquanto avaliam as consequências das novas restrições à exportação para a China impostas pelo governo americano.

Para Sosnick, Wall Street foi impulsionada pela Microsoft (+1,28%), após o anúncio do retorno de Sam Altman à liderança da OpenAI, a empresa de inteligência artificial por trás do ChatGPT.

A Microsoft é proprietária de 49% da OpenAI.

tu/mr/atm/ic/am

Hargreaves Lansdown

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias