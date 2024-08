Wall Street fecha em alta e mantém impulso da semana passada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2024 - 18:58 Para compartilhar:

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (19), mantendo o impulso da semana passada, na ausência de novidades econômicas relevantes.

O índice Dow Jones subiu 0,58%, o Nasdaq tecnológico avançou 1,59% e o S&P 500 ganhou 0,97%. O Nasdaq e o S&P 500 registraram, nesta segunda-feira, sua oitava alta consecutiva, a melhor série do ano.

“A sessão de hoje [segunda] prolonga a tendência positiva” da semana passada, resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A bolsa receberá alguns resultados de empresas de vendas no varejo esta semana, como a loja de material de construção Lowe’s na terça-feira e os supermercados Target na quarta-feira.

Os investidores também aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, na sexta-feira no encontro anual de banqueiros centrais do mundo inteiro em Jackson Hole (Wyoming).

“Powell geralmente não traz novidades” em Jackson Hole, adverte Art Hogan, que acredita que esta semana não haverá catalisadores para o mercado.

O analista destaca que o volume de negociações está baixo porque muitos agentes ainda estão de férias.

Entre os destaques do dia, o fabricante de microchips AMD (+4,52%) impulsionou o setor após o anúncio da compra do especialista em servidores informáticos ZT Systems por US$ 4,9 bilhões (R$ 26,6 bilhões).

A AMD busca ampliar sua oferta no campo da inteligência artificial.

Seus concorrentes Nvidia (+4,35%) e Intel (+3,11%) também tiveram altas.

O McDonald’s (+3,25%) subiu graças a um aumento na previsão de preço de suas ações por parte dos analistas do banco de investimentos Evercore ISI, que acreditam que o gigante do fast food pode continuar ganhando participação de mercado nos Estados Unidos graças a uma política de preços baixos.

