Wall Street fecha em alta com recordes para S&P e Nasdaq; Nvidia supera Apple

AFPi AFP 05/06/2024 - 20:32

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (5), impulsionada por indicadores sobre a economia dos Estados Unidos e pela ascensão fulgurante da Nvidia, que superou a Apple em capitalização de mercado.

Os índices Nasdaq (+1,96%) e S&P 500 (+1,18%) fecharam ambos em níveis recordes, enquanto o Dow Jones ganhou 0,25%.

Pouco antes do fechamento, a gigante dos semicondutores Nvidia (+5,16%) tornou-se a terceira empresa a cruzar a marca simbólica de US$ 3 trilhões em capitalização de mercado.

A demanda insaciável por microchips da Nvidia, muito procurados para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA) generativa, catapultou a valorização do grupo, que se multiplicou quase por 8 em 18 meses.

Agora é a segunda empresa mais valiosa em Wall Street, depois da Microsoft.

No domingo, a empresa apresentou um novo processador, menos de três meses após lançar seu modelo anterior, em um setor historicamente acostumado a intercalar seus lançamentos por vários anos.

– Indicadores bem-vindos –

A performance da Nvidia completou uma jornada que já vinha bem para a bolsa nova-iorquina, após indicadores bem recebidos pelos investidores.

Nos Estados Unidos, a criação de empregos no setor privado moderou-se em maio, especialmente no setor industrial manufatureiro, segundo a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab.

No mês passado, foram adicionados 152 mil postos de trabalho em comparação com 188 mil em abril e 175 mil esperados pelos analistas.

Esses dados, anteriores ao relatório oficial de emprego que será divulgado na sexta-feira, reacenderam as hipóteses de um corte nas taxas de juros em setembro por parte do Federal Reserve (banco central), o que baratearia o crédito.

Além disso, a atividade no setor de serviços nos Estados Unidos voltou a crescer em maio, ainda mais do que o esperado, após se contrair em abril pela primeira vez desde o mesmo mês de 2022, segundo a federação profissional ISM.

O índice para este setor-chave da economia, publicado nesta quarta-feira, situou-se em 53,8% em maio contra 49,4% em abril, quando caiu abaixo da marca de 50%, indicando uma contração de atividade.

O dado de maio é melhor do que o esperado pelos analistas, que aguardavam 50,7%, segundo o consenso reunido pelo Market Watch.

Os operadores apreciaram que a componente do índice relacionada aos preços se moderasse, contribuindo para a previsão de uma inflação em retração.

Após esses dados, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos caiu para 4,27%, o mínimo em dois meses, em comparação com 4,32% na terça-feira ao fechamento do mercado.

– O melhor dos mundos –

“Temos o melhor dos dois mundos para o mercado de ações, com taxas de títulos em baixa e capitalizações tecnológicas gigantes em alta”, resumiu Patrick O’Hare, da Briefing.com.

“Ver o índice ISM recuperar […] acalmou algumas preocupações e ressuscitou […] o cenário de um pouso suave” da economia, ou seja, com baixa da inflação e sem recessão, indicou o analista.

Entre os valores do dia, além da Nvidia, destacaram-se seus concorrentes AMD (+3,86%), Qualcomm (+3,68%) e Broadcom (+6,18%), que também brilharam, assim como outras tecnológicas como Meta (+3,79%) e Netflix (+2,95%).

O setor foi impulsionado por bons resultados da Hewlett Packard Enterprise (+10,68%), que superou as expectativas tanto em números quanto em previsões.

Empresas mais tradicionais acompanharam o movimento de alta, como Goldman Sachs (+1,40%), Dow (+0,98%) e Walmart (+0,74%).

