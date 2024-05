Wall Street fecha em alta com novo recorde do índice Nasdaq

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 20:12 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (24), com o setor tecnológico subindo graças ao “boom” da inteligência artificial, antes do fim de semana prolongado devido a um feriado nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq, de base tecnológica, subiu 1,10% para um nível recorde de fechamento. Já o industrial Dow Jones finalizou praticamente estável, com uma expansão marginal de 0,01%, enquanto o ampliado S&P 500 avançou 0,70%.

O fim de semana prolongado do “Memorial Day”, com feriado na segunda-feira, é um período tradicionalmente positivo para as ações, segundo Quincy Krosby, da consultoria LPL Financial.

“Isso provavelmente influenciou”, coincidiu Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, para quem a gigante dos semicondutores Nvidia também teve papel importante nos números da bolsa.

Os resultados publicados pela Nvidia na quarta-feira ao fechamento do pregão continuam levantando as ações da empresa, do setor, e o mercado em geral.

As placas gráficas da Nvidia, microchips de grande capacidade, se tornaram indispensáveis para desenvolver grandes interfaces da tecnologia expansiva da inteligência artificial (IA) generativa.

Terceira empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia (+2,57%) está se aproximando da Apple (+1,66%), em um ranking liderado pela Microsoft (+0,74%).

Os concorrentes do grupo californiano também brilharam nesta sexta-feira, em particular Intel (+2,13%), Micron (+2,55%), AMD (+3,70%) e Qualcomm (+4,26%).

O Dow Jones, por outro lado, viu-se pressionado pelo setor de saúde, com quedas para UnitedHealth (-1,68%) e o laboratório Merck (-1,22%).

tu/mr/llu/rpr/ic

Nvidia

Apple

MICROSOFT

INTEL

MICRON TECHNOLOGY

AMD – ADVANCED MICRO DEVICES

QUALCOMM

UNITEDHEALTH GROUP

Merck & Co.