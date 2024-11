Wall Street fecha em alta com Dow Jones atingindo novo recorde

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A bolsa de Nova York fechou a semana em alta, com os investidores se desfazendo de alguns ativos tecnológicos em busca de oportunidades, enquanto a disparada do bitcoin segue beneficiando o setor das criptomoedas em Wall Street.

O índice industrial Dow Jones (+0,97%) registrou um novo recorde de fechamento, alcançando 44.296,51 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,16%, para 19.003,65 unidades, e o ampliado S&P 500 ganhou 0,35%, a 5.969,34 pontos.

“As operações, na maior parte desta semana, foram influenciadas pela agenda de crescimento” do próximo governo, disse Jack Ablin, da Cresset Capital Management.

Os principais índices de Wall Street se mantiveram em zonas de recordes desde as eleições presidenciais nos Estados Unidos, com os investidores apostando que o programa de cortes das taxas e redução de regulações de Donald Trump irá trazer mais benefícios à economia que os prejuízos de uma alta de tarifas prometida pelo presidente eleito.

As altas, que durante o ano se concentravam no setor tecnológico, agora se estenderam a outras áreas.

Os analistas lembraram, além disso, que o fim do ano é, geralmente, bom para o mercado de ações.

A alta do Dow Jones foi liderada pela Boeing, que subiu 4,1%, enquanto a gigante dos semicondutores Nvidia foi um dos grandes perdedores do dia, com uma queda de 3,2%.

jmb/jgc/mr/dga/am