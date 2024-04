AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/04/2024 - 18:57 Para compartilhar:

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira, após a divulgação dos resultados de empresas.

O Dow Jones subiu 0,69%; o Nasdaq, 1,59%; e o S&P 500, 1,20%.

“Os resultados de empresas aliviaram o mercado”, disse Kurt Spieler, do FNBO. O setor de defesa e aviação se destacou particularmente – em um contexto geopolítico de tensão e guerras -, com a Lockheed Martin (-0,27%) superando as expectativas para o primeiro trimestre.

