Wall Street fecha em alta à espera da inflação e com recorde do Nasdaq

A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta terça-feira (14), permitindo que o índice tecnológico Nasdaq atingisse um novo recorde, à espera da divulgação de dados-chave de inflação e gastos dos consumidores nos Estados Unidos.

O Nasdaq alcançou um novo máximo ao subir 0,75%, para 16.511,18 pontos. O índice industrial Dow Jones, por sua vez, avançou 0,32%, para 39.558,11 unidades, e o S&P 500 ampliado subiu 0,48%, fechando em 5.246,68 pontos.

Os investidores ignoraram os dados mistos publicados sobre os preços no atacado nos Estados Unidos em abril, que aumentaram mais do que o esperado, logo antes da divulgação, na quarta-feira, do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Por sua vez, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) acelerou mais do que o previsto pelos mercados, para 0,5% em abril. Os analistas previam um aumento de 0,3%.

O mercado manteve a calma diante desse aumento nos preços dos produtores impulsionado pela energia e pelos serviços, pois se concentrou no fato de que os dados de março foram revisados para baixo (-0,1%), compensando o aumento de abril.

Altamente aguardado para quarta-feira, o dado do IPC para abril deve ficar em 0,4%, contra 0,3% de março, segundo analistas.

Os investidores também aguardam o desempenho das vendas no varejo em abril, um indicador chave para avaliar a saúde do consumidor, motor da economia dos Estados Unidos.

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, também manteve a calma diante da aceleração do IPP.

“Não esperávamos que fosse fácil, mas os números foram mais altos do que qualquer um havia antecipado”, comentou Powell em uma conferência nos Países Baixos. “A lição é que devemos ser mais pacientes e permitir que a política restritiva faça seu efeito”.