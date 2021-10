Wall Street fecha em alta com resultado forte do Goldman Sachs

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, depois que o Goldman Sachs se tornou o mais recente grande banco a reportar fortes lucros trimestrais, e os três principais índices de Wall Street acumularam ganhos na semana.

As ações do Goldman Sachs Group deram um salto, fornecendo o maior impulso ao índice Dow Jones, conforme uma onda recorde de negociações gerou um aumento no lucro trimestral do banco.

Outros grandes bancos também subiram e estavam entre as maiores influências positivas para o S&P 500. O índice de bancos do índice terminou em alta.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve alta de 0,75%, para terminar em 4.471,61 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,50%, para 14.896,98 pontos, e o Dow Jones subiu 1,10%, a 35.297,39 pontos.

